Spinvis brengt op 12 juni drie nieuwe nummers uit ter gelegenheid van Record Store Day. De muziek wordt op vinyl geperst en is gratis verkrijgbaar voor de eerste vijfduizend kopers.

De artiest is dit jaar ook ambassadeur van Record Store Day. De dag is in het leven geroepen om de lokale en onafhankelijke platenzaken te steunen.

Record Store Day wordt niet alleen op 12 juni, maar ook op 17 juli georganiseerd. Op beide dagen zijn gelimiteerde uitgaven (de zogeheten RSD Drops) verkrijgbaar in de platenwinkels.

"Ik weet niet anders. Ik ben opgegroeid met vinyl", zegt Spinvis (echte naam Erik de Jong), over zijn ambassadeurschap in een persbericht. "Het mooie is dat elke kras je eigenlijk dierbaar wordt. Het is jouw kras en die hoort bij jouw muziek."

Over de drie nieuwe nummers die zullen verschijnen zegt de Utrechtse artiest: "Dat is een EP met drie nieuwe tracks en het heet Sunon - Esperanto voor zon. Het is zomers en als je het vastpakt, verbrand je je vingers bijna aan de zon. Dat leek mij een goed zomers cadeau, omdat de RSD Drops dit jaar op 12 juni en 17 juli vallen."