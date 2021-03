Netflix brengt op 16 april de documentaire Snelle: Zonder jas naar buiten uit. Snelle is de eerste Nederlandse artiest die een eigen documentaire krijgt op de streamingdienst.

In de documentaire wordt Snelle gevolgd vanaf zijn grote doorbraak in 2019. Kijkers krijgen een blik achter de schermen van de carrière van de meest beluisterde artiest op Spotify in Nederland vorig jaar. Naast vrienden en familie van de zanger komen ook collega-artiesten aan het woord.

Snelle scoorde in 2019 voor het eerst een nummer 1-hit met het lied Reünie. Daarna volgden hits als Lippenstift met Marco Borsato, Smoorverliefd, 17 Miljoen Mensen met Davina Michelle en De Overkant met Suzan & Freek. Momenteel heeft hij een hit met Blijven Slapen, een duet met Maan.