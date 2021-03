Fieldlab Evenementen heeft zes van de acht testevenementen achter de rug. Programmamanager Pieter Lubberts gaat ervan uit dat er nog een tussenstap nodig is voordat evenementen weer op volle capaciteit kunnen plaatsvinden.

"Ik verwacht niet dat we van een pilot met 1.500 man in één keer naar 60.000 man op een festival kunnen. Dat hoop ik natuurlijk wel, maar dat denk ik niet", zegt Lubberts. "Ik denk dat er een tussenstap nodig is waarbij we de data die we nu verzameld hebben in combinatie met sneltesten kunnen toepassen. Dat is nodig voordat we weer volledig open kunnen gaan."

Als komend weekend ook de laatste proefevenementen, twee festivals op het Lowlands-terrein, achter de rug zijn, is het nog de vraag wat met alle verzamelde data wordt gedaan. "Dat is een belangrijke vraag. Het is niet zo dat als we uitkomst X hebben, dat dan plan Y gaat gebeuren. We moeten echt in gesprek daarover met de overheid, het OMT en het RIVM."

Verschil in gedrag als presentator publiek op maatregelen wijst

Een conclusie die Fieldlab kan opmaken uit de proeven is dat het aanwezige publiek, verdeeld in bubbels waarvoor verschillende regels gelden, de maatregelen snel vergeet. "Maar dat onderzoeken we ook door bij het eerste concert het publiek niet door de presentator te laten wijzen op de maatregelen en bij het tweede concert juist wel. Je ziet gelijk een verschil in gedrag. Dus het is mooi om te zien dat je als organisator heel goed in staat bent om ter plekke daar nog eens aandacht aan te besteden en dat het ook direct effect heeft."

Bij de twee concerten die afgelopen weekend plaatsvonden riep de presentator bezoekers op zich ook na het evenement te laten testen. Een negatief testresultaat is van tevoren verplicht, maar een test na afloop mag niet worden verplicht. Zo liet na de proefvoorstelling van Guido Weijers zo'n 80 procent van de vijfhonderd bezoekers zich een tweede keer testen.

Lubberts: "Meer dan mensen vriendelijk vragen zich nog een keer te laten testen, kunnen we niet doen. Maar die test achteraf is geen onderdeel van ons onderzoek. Het beïnvloedt voor ons niet wat we aan het analyseren zijn."

Positief en hoopvol over komende zomer

Dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kritisch was over het effect van het experiment als niet iedereen ook na afloop is getest, vindt Lubberts jammer. "Maar hij heeft via zijn mensen laten weten dat hij het niet zo bedoeld heeft. Hij heeft eigenlijk meer gezegd; je doet als bezoeker mee aan zoiets unieks, werk dan gewoon even mee en houd je aan alle voorwaarden. Dat snap ik wel en daar ben ik het ook wel mee eens."

Fieldlab kijkt zelf in ieder geval alvast terug op zes geslaagde evenementen. Over de aankomende festivalzomer is Lubberts optimistisch. "Nu bekend werd dat wordt verwacht dat iedereen zijn eerste prik al heeft gehad in juli en als dan ook de testcapaciteit in orde is, dan ga ik ervan uit dat er in juli echt wel weer dingen mogen. Ik hou wel een slag om de arm en ben een beetje voorzichtig met harde uitspraken, maar ik ben positief en hoopvol over de komende zomer."