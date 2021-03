De hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen is het nieuwsgierigst naar de data van het dancefeest dat zaterdag in de Ziggo Dome plaatsvond. "Dit is het event waar we op zaten te wachten", zegt Andreas Voss.

"Dit heeft naar mijn verwachting de meeste contact- en bewegingsmomenten", aldus Voss. "Het is heel belangrijk hoe deze data gaan uitpakken."

Tijdens het dancefeest waren de bezoekers onderverdeeld in zes 'bubbels': vijf van 250 man en één groep van 50. Iedere groep moest zich aan eigen regels houden, zo mocht de ene groep zonder mondkapje vrij bewegen en moesten andere feestgangers juist stilstaan op een stip met een mondkapje op. "Deze verdeling kan ons heel veel inzicht geven, omdat er zoveel variaties zijn en bewegingen. Het is immers een dansfeest."

Voss is niet verbaasd dat al vanaf het eerste moment niet alle regels worden nageleefd. Zo is te zien dat sommige bezoekers niet op de stip blijven staan en dichter naar het midden komen, waar ook de dj-booth staat. "Dat is geen verrassing, mensen gaan altijd liever bij elkaar staan. Dat zien we nu ook weer."

Over het gebruik van middelen tijdens het dancefeest maakt de hoofdonderzoeker zich geen zorgen. "Het idee is om de omstandigheden zo normaal mogelijk te houden. Er is geen voorziening om te onderzoeken of mensen iets anders dan alcohol innemen", zegt hij, verwijzend naar het gebruik van drugs. "Het hoort misschien wel bij de cultuur, maar we willen zien hoe het ook in het echt gaat. Dan hebben we een goede proef."