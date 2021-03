Zaterdag vond een van de vier laatste coronaproefevenementen van Fieldlab plaats: een dance-event in de Ziggo Dome. Het was aan de sfeer te merken dat het publiek een jaar heeft moeten wachten op een feestje, volgens Lucas de Wert van dj-duo Lucas & Steve. "Alsof ze de energie hadden opgekropt."

Het was voor dertigjarige De Wert "een klein beetje bizar" om na een jaar weer op het podium te staan. "Het was te merken dan niet alleen wij, maar ook het publiek hier een jaar op heeft gewacht. Het ging harder los dan we normaal gewend zijn, alsof ze alle energie hadden opgekropt."

De Wert voelde wel meer spanning dan normaal. "Normaal voor grote shows als Tomorrowland peilen we even bij elkaar hoe we ons voelen. Maar je hebt ook shows die je door het hele jaar doet en dan vallen de zenuwen wel mee. Nu was er eigenlijk maar dertienhonderd man aanwezig, maar voelde het toch erg spannend. Stel je voor dat je op het podium staat en alles heel roestig is."

Dat viel gelukkig mee. "Alle zorgen waren voor niks. Het is een beetje lame om het met fietsen te vergelijken, maar het is wel zo: je verleert het niet. Het is vertrouwd om voor een publiek te staan en het voelde echt als thuiskomen." Het testevenement smaakt dan ook logischerwijs naar meer voor de dj. "Als het aan mij ligt, doe ik het volgende week weer."

Ondanks de coronacrisis staat de agenda van het dj-duo vrijwel volgeboekt. "In principe is alles van vorig jaar een jaar doorgeschoven dus op het moment dat er groen licht is dan zitten we eigenlijk gelijk helemaal vol."

De Wert denk dat het testevenement daar aan bij kan dragen en hoopt "van harte" dat iedereen uit het publiek zich laat testen. "Dat is zo belangrijk. Op het moment dat dat gebeurd dan kan alles beter in de gaten gehouden worden. Ik denk dat er dan weer heel serieus gekeken kan worden naar festivals en andere evenementen. Dat is gewoon een fijnere samenleving, daar moeten we met z'n allen weer naar toe."

Op het dance-event, Back to Live, in de Ziggo Dome waren 1.300 bezoekers aanwezig, verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 man en één groep van 50 man. Ook Sunnery James & Ryan Macriano, Sam Feldt en Lady Bee traden zaterdag op tijdens het testevenement. Zondag worden er weer dertienhonderd mensen verwacht tijdens een concert van André Hazes.

De Maastrichtse Lucas de Wert en Steven Jansen vormen sinds hun tienertijd een dj-duo. Nadat ze al enkele platen hadden uitgebracht, tekenden ze in 2014 bij een platenlabel. Twee jaar later hadden ze met Make It Right hun eerste succes. Hun meeste recente nummers zijn Perfect, I Want it All en Another Life.