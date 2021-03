Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers bieden de overheid een nieuwe routekaart aan om uit de coronacrisis te komen en evenementen sneller en voor een groter publiek weer toegankelijk te maken. Dat laat woordvoerder Jolanda Jansen aan NU.nl weten.

De de routekaart wordt door de overkoepelende branchevereniging het Nationale Evenementenplan genoemd. Het plan is samengesteld door grote en kleine organisaties zoals de KNVB, ID&T, Mojo en de Ziggo Dome, maar ook beursorganisatoren en toeleveranciers en gericht op publieksevenementen en zakelijke evenementen.

"We zijn sinds vorig jaar maart samen met de overheid bezig om op een zo veilig mogelijke manier weer evenementen te kunnen organiseren", zegt Jansen, tevens directeur van Rotterdam Ahoy.

'Huidige routekaart is gebaseerd op voorzichtigheid'

Volgens Jansen is de routekaart van de overheid die er nu ligt "ongelofelijk ingewikkeld en gebaseerd op voorzichtigheid". Wat er volgens haar met name ontbreekt is een zogenoemd 'niveau 0', waarop de 1,5 meter-regel niet meer nageleefd hoeft te worden.

"Een evenement op basis van die 1,5 meter is nergens in onze sector rendabel te krijgen en tegelijkertijd voor een bezoeker zeker niet het nieuwe normaal." Dat is dan ook het uitgangspunt van het Nationale Evenementenplan.

Daarnaast zou je in de routekaart van de overheid niet de effecten terugzien van vaccinaties en sneltesten, zegt Jansen. "Wij denken dat sneltesten een belangrijk hulpmiddel is om veilig te kunnen organiseren."

'Vanaf 1 juli moet de 1,5 meter worden losgelaten'

Jansen snapt dat de overheid niet zomaar zonder tussenstappen naar het einddoel kan bewegen.

"Deze maand worden de Fieldlab Evenementen afgerond, waar specifieke data en kennis uit voortvloeien. In april willen we het publiek weer welkom heten met inachtneming van de 1,5 meter. In mei maken we een stap rondom het Eurovisie Songfestival en een maand later het Europees Kampioenschap voetbal, waar we de capaciteit met behulp van sneltesten en de Fieldlab-resultaten naar hopelijk vijftig tot - 70 procent denken te kunnen opschalen. Per 1 juli moet de 1,5 meter dan worden losgelaten en de oorspronkelijke capaciteit mogelijk zijn."

De datum van 1 juli valt samen met de datum die demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kort geleden noemde, waarop iedereen in Nederland op zijn minst één vaccinatie moet kunnen krijgen. Mits het aantal beschikbare vaccins toereikend is.

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers, samen met vier ministeries ook de opdrachtgever voor de corona testevenementen van Fieldlab, dwong de overheid aan het begin van het jaar in een paginagrote advertentie tot het bieden van perspectief.

Zij eisten destijds vóór 1 februari duidelijkheid en perspectief, zodat organisaties konden beginnen met de voorbereidingen op het festivalseizoen.

"De overheid gaf toen aan een garantiefonds in te richten. Maar we wachten er nog steeds op hoe die regeling eruit komt te zien. Dat is heel belangrijk voor ons. Ze moeten nu lef tonen en verder de daad bij het woord voegen. Wat ons betreft gaan we hiermee aan de slag."

'Zonde als we er niet alles uithalen'

Jansen wijst erop dat het kabinet de testcapaciteit wil opschalen om het openbare leven weer te openen en heeft er vertrouwen in dat de politiek brood ziet in het plan van de sector.

"De ingrediënten zijn er, nu is het een kwestie van doen. Het publiek heeft er behoefte aan en wij willen ook weer doen waar we goed in zijn. Het Songfestival en het EK Voetbal zijn visitekaartjes van Nederland. Het zou zonde zijn als we daar niet alles uit te halen."

Jansen laat verder weten dat er op ambtelijk niveau doorlopend contact is met het kabinet. In de komende tijd zal er een afspraak met de betrokken ministers worden ingepland.