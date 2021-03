Hiphopgroep Broederliefde heeft voor de derde keer de nummer 1-positie in de Album Top 100 weten te bereiken. Hun zevende album Medaille komt deze week binnen op de hoogste plaats.

Voor de Rotterdamse groep is de nummer 1 "de kers op de taart voor tien jaar hard werken", zo laten ze weten. "En direct ook de motivatie om nog minimaal tien jaar muziek te blijven maken voor de fans. Want al de mijlpalen die al zijn bereikt én die we nog hopen te bereiken is alleen mogelijk door onze fantastische achterban!"

Eerder gingen Hard Work Pays Off 2 in 2016 en We Moeten Door 2 in 2018 aan de leiding van de albumlijst. Hard Work Pays Off 2 verbrak met veertien weken zelfs het record van het langst genoteerde Nederlandstalige album op 1 aller tijden.

In 2017 wond Broederliefde met Hard Work Pays Off 2 een Edison voor het beste album. In hetzelfde jaar kreeg de hiphopgroep de 3FM Award voor beste groep.