De bandleden van Kings of Leon zijn het gewend om een groot deel van hun tijd samen door te brengen, of dat nu op het podium of in de opnamestudio is. De bandleden, drie broers en een neef, gaan in tijden van corona eindelijk met elkaar om als familieleden, vertelt drummer Nathan Followill in gesprek met NU.nl.

Caleb, Jared, Matthew en Nathan Followill hadden hun achtste album When You See Yourself net af toen de wereld ineens op z'n kop stond door de uitbraak van COVID-19. De mannen besloten de release voorlopig uit te stellen en verruilden hun leven als rockster voor een fulltime bestaan als vaders en echtgenoten.

"Ik heb de tijd met mijn familie, die ik anders niet zou hebben gehad, direct omarmd", vertelt Nathan Followill. "Ik heb nu herinneringen aan momenten met mijn gezin waar ik anders niet bij zou zijn geweest. Ik kan mijn kinderen (hij heeft een dochter en een zoon, red.) nu twee keer per week drumles geven. Het is heerlijk om hun muzikale nieuwsgierigheid te zien."

Followill denkt dat deze periode voor alle leden van Kings of Leon goed is geweest. "We houden eigenlijk allemaal helemaal niet van de spotlights. Het is fijn om even niet de druk van de band te voelen en echt eens met je broers en neef als familieleden om te gaan. We hebben allemaal kinderen die we nu samen zien opgroeien. Een van de kinderen van Caleb (de zanger van de band, red.) is bijvoorbeeld nu hier aan het spelen met mijn zoon."

'We waren opgelucht dat we de plaat na een jaar nog goed vonden'

Al deze tijd met familie zorgt er niet voor dat Followill in het vervolg minder wil toeren met de band. "Ik denk wel dat ik mijn familie vaker zou willen meenemen. Zeker in de maanden dat de kinderen niet naar school hoeven. Ik denk dat zij er ook veel zin in hebben. Zij waren ook een bepaald leven gewend en nu zien ze hun vaders nooit meer optreden."

“We waren zo jong toen we begonnen. We zijn ook nog eens familie, dus die ruzies waren haast niet te vermijden. Die zouden we ook hebben gehad als we samen een schildersbedrijf hadden.” Nathan Followill, drummer Kings of Leon

Followill zegt het te missen dat duizenden mensen hits als Sex on Fire en Use Somebody uit volle borst meezingen, maar kan ook niet wachten om de nummers van de nieuwe plaat live te gaan spelen. Hoewel het werk een jaar op de plank heeft gelegen, zijn de bandleden er niet op uitgekeken.

"Het is niet dat we het afgesproken hadden, maar we bleken alle vier heel weinig naar de nieuwe plaat te hebben geluisterd. Daardoor zijn we er zeker nog niet zat van. Toen we weer samenkwamen en de nummers nog eens beluisterden, waren we opgelucht dat we het nog steeds zo goed vonden. We kregen de kans om nog dingen aan te passen, maar dat hebben we eigenlijk amper gedaan."

'We moeten volwassen zijn en kunnen ons niet meer zo gedragen'

In een recent interview met The Guardian vertelden de bandleden dat When You See Yourself het eerste album is dat ze gemaakt hebben zonder met elkaar op de vuist te gaan in de studio.

"Ze beseffen nu eindelijk dat ik de sterkste ben", antwoordt Followill lachend op de vraag wat er sindsdien is veranderd. "We waren zo jong toen we begonnen. We zijn ook nog eens familie, dus die ruzies waren haast niet te vermijden. Die zouden we ook hebben gehad als we samen een schildersbedrijf hadden."

"We zijn nu ouder en wijzer en het opvoeden van kinderen zorgt er ook voor dat we dingen in het juiste perspectief gaan zien. We moeten nu volwassen zijn en kunnen ons niet meer zo gedragen." Daarbij hielp het volgens Followill ook dat ze nog nooit zo eensgezind aan het schrijven van een plaat waren begonnen. Ze waren het eens over de richting van de muziek en hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen.

Dat betekent echter niet dat de mannen tijdens het opnemen van het album geen problemen hadden. Zo vertelt Followill dat ze nog nooit zo lang over een nummer hebben gedaan als bij A Wave.

"We hebben heel veel verschillende dingen geprobeerd, maar bleven het gevoel houden dat het nummer iets miste. Uiteindelijk hebben we het gewoon live als band gespeeld en de productie vanaf daar opgebouwd en dat werkte het beste. Toen dat nummer eindelijk af was, slaakten we met z'n allen zo'n zucht van opluchting dat we het dak eraf hadden kunnen blazen."