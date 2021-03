Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Silk Sonic - Leave the Door Open

De naam Silk Sonic doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Het is namelijk een nieuwe band, bestaande uit niemand minder dan Bruno Mars en Anderson .Paak. De zangers hebben tijdens de lockdown de handen ineengeslagen en samen een album gemaakt. Wanneer de volledige plaat verschijnt is nog niet duidelijk, maar de eerste single Leave the Door Open is een feit. Voor Mars wordt het zijn eerste nieuwe album sinds 24K Magic uit 2016. Anderson .Paak bracht in 2019 nog het album Ventura uit. Beide albums werden bekroond met Grammy's.

248 Beluister de samenwerking van Bruno Mars en Anderson.Paak

Justin Bieber - Hold On

Justin Bieber heeft in de afgelopen tijd zeker niet stilgezeten. De zanger bracht net voor de coronapandemie het album Changes uit, maar in de maanden daarna ging hij stug door met het uitbrengen van nieuwe nummers. Zo verschenen er singles met Ariana Grande, Shawn Mendes, Chance the Rapper en Benny Blanco. Onlangs maakte hij bekend dat er alweer een nieuw album aan zit te komen. Justice verschijnt op 19 maart en bevat ook de nieuwe single Hold On.

Suzan & Freek - Goud

Suzan & Freek hebben in de afgelopen paar jaar een aantal flinke hits gescoord. Ze braken in 2019 groots door met Als Het Avond Is en daarna volgden nog successen als Blauwe Dag, Weg Van Jou en De Overkant met Snelle. Het stel vertelde in gesprek met RTL Boulevard dat ze nieuwe nummers altijd aan vrienden laten horen om te kijken wat zij ervan vinden. Het nummer Goud moet door hen zijn goedgekeurd, want het wordt uitgebracht als de nieuwe single van het duo.

Drake - What's Next

Drake stelde onlangs de release van zijn zesde album Certified Lover Boy uit om eerst volledig te kunnen herstellen van zijn knieblessure. Het album moest in januari verschijnen, maar dat is uitgesteld tot een nog te bepalen later moment dit jaar. De Canadese rapper laat zijn fans echter niet lang helemaal zonder nieuwe muziek zitten. Hij brengt namelijk de drie nummers tellende ep Scary Hours 2 uit, waar samenwerkingen met Rick Ross en DaBaby op staan. In 2018 verscheen al de ep Scary Hours, waar de hit God's Plan op te vinden is.

Maroon 5 en Megan Thee Stallion - Beautiful Mistakes

Na een geslaagde samenwerking met Cardi B op Girls Like You in 2018 heeft Maroon 5 weer een van de succesvolste vrouwelijke rappers van dit moment weten te strikken voor een samenwerking. De band van Adam Levine heeft samen met Megan Thee Stallion het nummer Beautiful Mistakes opgenomen. Later dit jaar moet een nieuw album verschijnen van de band. Thee Stallion bracht vorig jaar haar debuutalbum Good News uit. Ze scoorde grote hits met Savage (waarvan een remix met Beyoncé verscheen) en WAP met Cardi B.

Bebe Rexha - Sacrifice

Bebe Rexha heeft in Nederland vooral succes met haar talloze samenwerkingen. Zo wist ze hits te scoren met artiesten als David Guetta, Doja Cat, Rita Ora, G-Eazy, Louis Tomlinson en Martin Garrix. In the Name of Love met Garrix was onlangs het eerste nummer van een Nederlandse artiest dat de magische grens van 1 miljard streams op Spotify bereikte. Op haar nieuwe single Sacrifice, geïnspireerd op de dance- en housemuziek van de jaren negentig en geproduceerd door BURNS, is Rexha weer eens alleen te horen.

DJ Snake en Selena Gomez - Selfish Love

DJ Snake en Selena Gomez hebben de handen weer ineengeslagen. Ze hadden in 2018 samen al een grote hit met Taki Taki, waar ook Ozuna en Cardi B op te horen waren. Gomez bracht onlangs enkele Spaanstalige singles uit, die worden gebundeld op haar ep Revelación die volgende week verschijnt. Op Selfish Love met DJ Snake zingt ze ook voornamelijk in het Spaans, afgewisseld met enkele zinnen in het Engels.

