Guus Meeuwis heeft een gelegenheidsband gevormd met verschillende collega-artiesten, onder wie Maan en Typhoon. Onder de naam The Streamers treden zij op 20 maart op vanuit Koninklijk Theater Carré.

Het idee voor de band ontstond tijdens de livestream van Vrienden van Amstel Live in januari, vertelt Meeuwis aan het AD.

"Dat trof ons vooral de dagen erna: de hoeveelheid aan reacties", aldus de 48-jarige zanger, die net als zijn collega's al op Instagram had aangekondigd dat hij met iets nieuws zou komen. "Op straat, langs het voetbalveld, bij de slager, via de telefoon, het was niet normaal. En dat bleken we allemaal zo te voelen."

Naast Maan en Typhoon doen ook Kraantje Pappie, Thomas Acda, Paul de Munnik, Diggy Dex, Suzan & Freek en Davina Michelle mee. "Ik stuurde wat appjes rond en binnen vijf minuten had ik al veel toezeggingen. We zijn nu een week of twee verder en de ideeën blijven komen in het Streamers-appgroepje."

De livestream is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden en is vooralsnog het enige evenement dat The Streamers hebben gepland. Toch sluiten ze niet uit dat er meer komt. "Voor ons als artiesten is dit heel fijn, want wij zijn gruwelijk druk met dingen die niet doorgaan."