Op 11 maart vindt er een 'nationaal eerbetoon' plaats aan George Kooymans (72), gitarist en oprichter van de Haagse rockband Golden Earring. Het vindt plaats op de 73e verjaardag van de muzikant, die onlangs liet weten dat hij lijdt aan de progressieve zenuw- en spierziekte ALS.

De bedoeling is dat om 17.15 uur op allerlei manieren de legendarische hit Radar Love gaat klinken.

Het nummer wordt bijvoorbeeld gespeeld op carillons door heel Nederland, waaronder dat van de Grote Kerk in Den Haag, de Grote Kerk in Meppel, het raadhuis in Hoogeveen, de Martinitoren in Groningen en verschillende kerken in Limburg. Ook wordt het gedraaid in het Haagse Zuiderpark en zeggen veel fans Radar Love en andere hits uit hun raam te laten schallen.

Het eerbetoon is op poten gezet door Earring-fans. Onlangs werd bekend dat Kooymans lijdt aan de progressieve zenuw- en spierziekte ALS. Daardoor ziet de band zich na zestig jaar genoodzaakt te stoppen.