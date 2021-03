Marco Borsato heeft in een donderdag gedeelde video op Instagram gehint op een terugkeer op muzikaal gebied. De zanger, die al ruim een jaar geen nieuwe muziek heeft uitgebracht wegens een burn-out, zou op dinsdag 9 maart een nieuwe single uitbrengen samen met Rolf Sanchez.

In de video is het gezicht van Borsato te zien, evenals twee andere silhouetten. Een daarvan is Rolf Sanchez, die een soortgelijke video op sociale media deelt. De ander is van John Ewbank, de vaste liedjesschrijver van Borsato.

Daaronder staat de datum 9 maart en het tijdstip 9.03 uur. De beelden worden begeleid door instrumentale muziek, mogelijk afkomstig uit zijn nieuwe muziek.

Begin 2020 maakte de zanger bekend met een burn-out te kampen. Kort daarna werd bekend dat hij en zijn vrouw Leontine gingen scheiden. Borsato is sindsdien weinig meer in de openbaarheid geweest, al werd hij recentelijk actiever op sociale media.