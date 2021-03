De Amerikaanse zenders Lifetime en A&E zenden volgend jaar een documentaire over Janet Jackson uit. De documentaire zal over twee avonden worden uitgezonden en duurt in totaal vier uur, meldt Variety.

Er wordt al drie jaar gewerkt aan de film, die de titel JANET draagt. De documentaire moet volgend jaar verschijnen. Het is dan veertig jaar geleden dat haar debuutalbum Janet Jackson verscheen.

De makers beloven een niet eerder vertoond inkijkje in het leven van de zangeres te bieden. Ook wordt er archiefbeeld uit haar leven gebruikt dat niet eerder is gepubliceerd.

Jackson werd de afgelopen jaren gevolgd terwijl ze de dood van haar vader, die in 2018 overleed, verwerkt. Ook de dood van haar broer Michael Jackson zal uitgebreid aan bod komen in de documentaire.

Jackson scoorde in 1986 haar eerste nummer 1-hit in Nederland met de single What Have You Done For Me Lately. In 1997 scoorde ze haar tweede met Together Again. Ook nummers als All For You, That's The Way Love Goes en Scream werden grote hits. Jackson bracht elf albums uit, waarvan Unbreakable uit 2015 de recentste is.

JANET moet begin 2022 verschijnen.