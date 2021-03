Jack Poels moet er voorlopig nog niet aan denken om weer tot in de kleine uurtjes op het podium te staan. De zanger van Rowwen Hèze vertelt in gesprek met het AD dat hij zich hier fysiek niet klaar voor voelt.

"Normaal klim ik om 23.00 uur pas het podium op. In deze tijd - het voelt als een gepensioneerd leven - haal ik het bijna niet om tot die tijd wakker te blijven", vertelt de zanger, die onlangs zijn tweede soloplaat II uitbracht.

"Fysiek voel ik me helemaal niet klaar voor die omschakeling. Ik zei tegen mijn vrouw: ik moet er niet aan denken om vanavond op te treden. Maar zij zegt: 'Als het weer mag, komt er zo'n energie in jou vrij. Vertrouw op je adrenaline.' Daar houd ik me maar aan vast."

De zanger bracht binnen een jaar een vervolg uit op zijn eerste soloplaat Blauwe Vear die in maart 2020 verscheen. Hij beaamt dat dit zonder de pandemie niet zo snel was gegaan.

Poels verveelt zich dan ook niet tijdens de lockdown. "Dat is mijn geluk, ik kan me onderdompelen in de muziek en het schilderen. Als ik nu zou horen dat die pandemie nog een jaar aanhoudt, dan leg ik me daarbij neer en red ik het ook wel weer."