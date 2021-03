Famke Louise kan de jeugdpopgroep K3 enorm waarderen, vertelt ze in gesprek met Nieuwe Revu. De 22-jarige zangeres vindt dat het hele plaatje van de van oorsprong Vlaamse groep klopt en laat zich erdoor inspireren.

"Ik heb de muziek van K3 nooit heel goed gevonden, maar ik vond het heel tof hoe ze zich presenteerden en hun shows neerzetten", vertelt de artiest. "Het complete plaatje klopt."

K3 is al ruim twintig jaar in verschillende bezettingen actief. "Dat je dat jarenlang kunt volhouden, vind ik superknap", zegt Famke Louise. "Al die kids luisteren er nog steeds naar en ze zijn echt een brand geworden. Dat inspireert mij tot op de dag van vandaag."

De zangeres streeft er dan ook naar "net zo'n groot merk als K3" te worden. "Je ziet die ontwikkeling ook bij Beyoncé en Rihanna. Zij maken allebei niet veel muziek meer, maar ze zetten zichzelf op andere manieren in de markt. Ik snap dat wel. Als je ouder wordt, dan wil je de focus op een gegeven moment toch op andere dingen leggen."

Famke Louise krijgt veel negatieve reacties op sociale media. Zo krijgt ze kritiek op onder meer haar zangkunsten. De komende tijd wil ze daarom dingen doen die het tegendeel bewijzen. "Ik ga alles doen waarvan mensen denken dat ik het niet kan, zoals live zingen. En als alles qua corona voorbij is, dan hoop ik een dikke show neer te zetten in AFAS Live of Ziggo Dome."

Ook voor haar grote shows laat de zangeres zich inspireren door haar muzikale helden van K3. "Ik ben twee keer bij zo'n optreden geweest. Ook al was het concept precies hetzelfde, ik vond het beide keren te gek. Als ik een show ga geven, dan moeten mensen hetzelfde enthousiasme voelen."