De Jamaicaanse reggaemuzikant Bunny Wailer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de manager van het voormalig lid van The Wailers bevestigd, meldt onder meer Rolling Stone.

De artiest die werd geboren als Neville Livingston en ook wel bekend stond als Bunny Livingston, was een van de originele leden van reggaeband The Wailers, waar ook Bob Marley en Peter Tosh deel van uitmaakten.

Wailer nam als onderdeel van The Wailers bekende nummers als Stir It Up, I Shot The Sheriff and Get Up, Stand Up op. Hij besloot in 1974 net als Tosh om de band te verlaten.

Solo bracht Wailer in de decennia die volgden verschillende albums uit, waarvan Blackheart Man uit 1976 de eerste was.

De artiest overleed in Jamaica. De doodsoorzaak is niet gemeld, maar wel is bekend dat Wailer sinds juli 2020 in het ziekenhuis lag na een beroerte.