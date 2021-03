Het Primavera Sound festival in Barcelona gaat, net als vorig jaar, niet door. Dat laat de organisatie dinsdag via Twitter weten. Het muziekevenement zou dit jaar tussen 2 en 6 juni plaatsvinden.

De organisatie heeft naar eigen zeggen alles geprobeerd, maar kan het juridische raamwerk dat nodig is voor een evenement van deze grootte niet naar behoren in elkaar zetten.

Bovendien maken de huidige coronamaatregelen het onmogelijk om vijftigduizend bezoekers per dag te kunnen verwelkomen.

Bezoekers die al een kaartje hebben, kunnen hun geld vanaf 2 juni terugkrijgen. Op deze dag wordt ook het programma van de editie van 2022 bekendgemaakt.

De organisatie had goede hoop op het slagen van het festival, omdat er begin dit jaar een succesvolle test was georganiseerd. Bij een proefevenement in Barcelona met ruim duizend deelnemers raakte niemand met het coronavirus besmet.

Het proefevenement werd georganiseerd om te testen of een concert zonder verplichte onderling afstand, maar met sneltests en PCR-tests tot nieuwe besmettingen zou leiden. De zogeheten PRIMA-CoV-studie werd uitgevoerd door de Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation en een ziekenhuis in Barcelona. Het evenement werd gefinancierd door Primavera Sound.