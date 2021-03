Het achtste album van Kings of Leon is het eerste waarbij de bandleden de opnames zijn doorgekomen zonder met elkaar op de vuist te gaan. Dat laat de rockband dinsdag weten in gesprek met The Guardian.

"Onze lichamen werken minder goed dan voorheen", aldus zanger en gitarist Caleb Followill, die samen met zijn twee broers en neef Kings of Leon vormt. "Dus er wordt niet meer gemept."

Drummer en oudste broer Nathan Followill laat weten dat het vechtstokje wordt overgenomen door de dochters van de bandleden. "Het gaat nu tussen duellerende achtjarigen."

In januari maakte Kings of Leon bekend dat er op 5 maart een nieuw album verschijnt. De eerste twee singles van When You See Yourself verschenen tegelijk met de aankondiging.