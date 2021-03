Yentl en de Boer, Rosa da Silva en Daniël Lohues behoren tot de kanshebbers van De Annie M.G. Schmidtprijs. Dat werd maandagavond bekendgemaakt. De prijs wordt sinds 1991 uitgereikt aan een tekstschrijver, componist en uitvoerder voor het beste theaterlied.

Yentl en de Boer maken kans met het nummer Het is begonnen. Rosa da Silva en Daniël Lohues maken kans met Als het zo ver is. Ook Jan Beuving en Tom Dicke met De begrafenis van de waarheid, Lisa Loeb met Mijn odyssee, Eva van Manen met Omdat we verdergaan en Flip Noorman met De traditie maken kans op de jaarlijkse prijs.

Jan Beuving en Tom Dicke wonnen de prijs al eens eerder, in 2018. Ook Daniël Lohues en Yentl en de Boer mochten de prijs al eens mee naar huis nemen, respectievelijk in 2006 en 2014. De bekendmaking van de winnaar van dit jaar is eind maart.

In april kreeg Alex Klaasen voor de Annie M.G. Schmidtprijs met Gewoon Opnieuw de voorkeur boven medegenomineerden Arjen Lubach, Brigitte Kaandorp, Kiki Schippers, Yvonne van den Eerenbeemt en Mike Boddé. De cabaretier ontving naast een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt een geldprijs van 3.500 euro.