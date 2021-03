Het concert van Eric Clapton in de Ziggo Dome is opnieuw uitgesteld, maakt de concertzaal maandag bekend. De Britse artiest zal nu op 7 juni 2022 op het podium staan in Amsterdam.

Eigenlijk zou het concert dit jaar op 11 juni plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis is besloten de show uit te stellen. In eerste instantie stond die in juni vorig jaar al gepland. De kaartjes voor het concert blijven geldig voor de nieuwe datum.

Clapton zal optreden met een aantal bandleden met wie hij al jaren speelt. Bassist Nathan East, toetsenisten Paul Carrack en Chris Stainton, gitarist Doyle Bramhall II en achtergrondzangeressen Sharon White en Katie zijn ook van de partij.