Op 10 maart, precies een jaar nadat de coronapandemie uitbrak in Nederland, organiseert de EO een tweede Concert van Hoop. Tijdens het concert zijn er optredens van artiesten als Guus Meeuwis, Diggy Dex en Suzan & Freek, meldt de EO maandag.

De artiesten worden begeleid door het Metropole Orkest. De optredens worden afgewisseld met "hoopvolle verhalen", laat de organiserende omroep EO maandag weten.

Bert van Leeuwen zal wederom als presentator van de show te zien zijn. "Wie had vorig jaar kunnen denken dat we er nu, maart 2021, nog zo middenin zouden zitten", aldus de presentator.

"Maar ik ben hoopvol! Het voorjaar komt eraan, we zien dat mensen oog hebben voor elkaar en voor elkaar klaar willen staan. Het is belangrijk dat we dat blijven doen. Ik hoop dat deze avond naast een te gek concert ook een inspiratie mag zijn voor veel mensen om zich in te zetten voor anderen."

Later worden meer deelnemende artiesten bekendgemaakt. Het concert wordt op 10 maart live uitgezonden door de EO op NPO1 en begint om 20.30 uur.