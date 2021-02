Jesy Nelson, die eind vorig jaar bekendmaakte de band Little Mix te verlaten, is mogelijk bezig met een solocarrière. De zangeres deelde op Instagram beelden waarop ze in een muziekstudio aan het werk is.

Of en wanneer de solomuziek van Nelson moet verschijnen, is niet duidelijk. Wel laat ze via het sociale medium weten dat ze de opnamestudio ziet als haar "happy place".

In december vorig jaar werd bekend dat Nelson definitief uit Little Mix stapte. De zangeres vertelde toen dat de druk haar te veel werd en dat ze met het oog op haar mentale gezondheid een stap terug moest doen. In de periode daarvoor was ze wegens medische privéredenen al niet meer aanwezig bij optredens van de girlband.

De overige drie leden, Jade Thirlwall, Perrie Edwards en Leigh-Ann Pinnock, steunden de beslissing van Nelson en besloten als drietal verder te gaan.

Little Mix werd in 2011 opgericht tijdens een seizoen van The X Factor. Sindsdien scoorde de groep vooral in thuisland het Verenigd Koninkrijk een groot aantal hits. Als viertal maakten ze zes albums. In Nederland zijn de zangeressen het bekendst van hun single Woman Like Me met Nicki Minaj.