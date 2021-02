Taylor Swift heeft definitief een streep gezet door alle shows van haar geplande Lover Fest-tournee. Vanwege de aanhoudende coronacrisis wordt er niet meer naar nieuwe data gezocht, zo kondigde de zangeres aan via sociale media.

"Het spijt me vreselijk, maar ik kan de shows niet opnieuw inplannen. (..) Ik ben er erg verdrietig over", schrijft de 31-jarige zangeres. Volgens haar hebben veel fans na het afblazen van de concerten hun kaartje behouden. "En ik hoopte echt dat we een nieuwe data konden vinden."

Door het coronavirus is het onmogelijk te voorspellen hoe het muzieklandschap er straks uitziet, vervolgt Swift. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik jullie niet kan zien. Ik mis jullie vreselijk en ik kan niet wachten tot het eindelijk weer veilig is om op te treden."

De Lover Fest-tour bevatte in totaal zeventien shows in de zomer van 2020 in onder meer de Verenigde Staten en Europa. Swift, die sinds 2015 al niet meer in Nederland is geweest, zou ons land overslaan.