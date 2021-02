Justin Bieber brengt op 19 maart een nieuw album uit. De Canadese zanger maakt via sociale media bekend dat de plaat Justice zal heten.

Justice is de opvolger van Changes, dat in februari 2020 verscheen. Op Justice zullen de nummers Holy, Lonely en Anyone te vinden zijn, de singles die Bieber in 2020 uitbracht.

"In deze tijd waarin er zoveel mis is met deze gebroken planeet, verlangen we allemaal naar genezing en gerechtigheid voor de mensheid", schrijft de 26-jarige zanger op Instagram.

"Mijn doel met dit album is om muziek te maken die troost biedt, om liedjes te maken waarmee mensen zich kunnen identificeren en waardoor ze zich minder alleen voelen."