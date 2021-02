De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Snelle & Maan - Blijven Slapen

Snelle en Maan stonden al eens samen op het podium tijdens Vrienden Van Amstel LIVE, maar nu hebben de twee ook samen een nummer opgenomen. Ze schreven Blijven Slapen samen met een team van songwriters en namen er direct een videoclip bij op waar Chantal Janzen een gastrolletje in speelt. Blijven Slapen gaat over het voorbereiden op een date waarbij je niet zeker weet of je zal blijven slapen of niet. Maan omschrijft het als haar "lievelingsliedje van dit moment" op Instagram.

Bilal Wahib & Ronnie Flex - 501

Acteur en rapper Bilal Wahib is van plan om later dit jaar een volledig album uit te brengen. 501, een samenwerking met Ronnie Flex, is het eerste nummer dat hij van de plaat laat horen. Wahib en Flex werkten eerder al samen aan het nummer Doorheen. Op 501 brengt Wahib een ode aan zijn favoriete spijkerbroek bij vrouwen. "Het nummer was eigenlijk al klaar, maar ik miste nog een sausje", vertelt hij aan ANP. Al snel bleek dat Flex het missende element was. "Ik stuurde hem het liedje toe. Hij deed zijn ding en toen was het in een keer goed."

Nona - Don't Cry Me A River

Zangeres Nona scoorde vorig jaar een radiohit met haar single Forever Yours en nu heeft ze de opvolger klaar. Op Don't Cry Me A River maakt ze korte metten met haar partner. Ze besluit diegene direct te verlaten en gelooft niets van de krokodillentranen die bij het afscheid komen kijken. De Brabantse zangeres bracht in 2019 al een naar zichzelf vernoemd debuutalbum uit.

Nick Jonas - Spaceman

Nick Jonas komt in maart weer met een soloalbum. De plaat draagt dezelfde naam als zijn nieuwe single, Spaceman. Nick Jonas bracht in 2016 zijn tweede soloplaat, Last Year Was Complicated, uit. In 2019 kwam hij weer samen met zijn broers Joe en Kevin als de Jonas Brothers. Ze brachten samen de plaat Happiness Begins uit, waar hits als Sucker en Only Human op staan.

Anneke van Giersbergen - I Saw A Car

Anneke van Giersbergen, voorheen zangeres van The Gathering, heeft inmiddels al flink wat soloplaten op haar naam staan en The Darkest Skies Are The Brightest is haar nieuwste wapenfeit. Op de plaat is een ander, meer akoestisch geluid van de zangeres te horen. Het huwelijk van Van Giersbergen raakte in zwaar weer, wat haar deed besluiten tijd voor zichzelf te nemen in een huisje in een bos. Daar kwam de plaat uit voort waarna uiteindelijk ook haar huwelijk werd gered. De titel van het album staat dan ook voor de heldere inzichten die je soms krijgt op je zwaarste dagen.

RANI - Knock you down

RANI brengt de tweede EP uit van een drieluik dat ze vorig jaar startte. Toen verscheen het eerste deel EP3. Nu volgt EP9 met het nummer Knock you down als single. Waar de eerste EP vooral om liefde voor jezelf draaide, gaat de tweede voornamelijk om persoonlijke groei. De Nederlandse r&b-zangeres was eerder te horen op het nummer Post Malone van Sam Feldt.

