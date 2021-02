Kelly Clarkson heeft zich sinds haar scheiding vol op het schrijven van nieuwe muziek gestort. In gesprek met Entertainment Tonight vertelt ze dat ze zestig nieuwe nummers heeft geschreven sinds haar breuk met Brandon Blackstock.

"Ik werk aan een nieuw album. Het wordt geweldig en heel eerlijk", vertelt Clarkson. De zangeres zegt nog vragen aan zichzelf te moeten beantwoorden voordat ze de plaat met de wereld deelt. Wanneer het moet verschijnen is dan ook nog niet duidelijk.

Clarkson, bekend van hits als Since U Been Gone, Because Of You en My Life Would Suck Without You, gebruikte haar muziek om haar emoties rondom haar scheiding kwijt te kunnen. "Als ik eerlijk ben snap ik niet hoe iemand door het verdriet van een scheiding gaat, of elk soort verdriet, zonder een uitlaatklep te hebben."

Ze is dankbaar voor het enorme aantal nummers dat daaruit voortvloeide. "Het is een belachelijke hoeveelheid, maar ik ben blij dat ik zoveel van me af heb kunnen schrijven. Het is zo fijn om dat kwijt te kunnen, of mensen het uiteindelijk te horen krijgen of niet."

Clarkson bracht in 2017 voor het laatst een album uit. Toen verscheen haar zevende plaat Meaning of Life.

Clarkson en Blackstock maakten in juni bekend dat ze na zeven jaar huwelijk gaan scheiden. Het stel heeft twee kinderen: dochter River (6) en zoon Remington (4).