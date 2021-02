Bruno Mars en Anderson .Paak hebben de afgelopen tijd samengewerkt aan muziek, laten de twee zangers vrijdag via sociale media weten. De gelegenheidsformatie heet Silk Sonic en brengt in maart hun eerste album uit.

"We hebben onszelf opgesloten en een album gemaakt", schrijft Mars op Twitter. Ook funkpionier en bassist Bootsy Collins is op het album te horen. Hun eerste liedje, waarvan de titel nog niet bekend is gemaakt, verschijnt op vrijdag 5 maart.

Het tweetal maakte nog niet eerder samen muziek, wel verzorgde Anderson .Paak het voorprogramma van Mars' 24K Magic-tour. Ook werkten beiden, los van elkaar, mee aan het album It's About Time van Chic.

Mars' recentste album 24K Magic komt uit 2016 en hij won hier meerdere Grammy's voor. Anderson .Paak bracht in 2019 zijn laatste album Ventura uit, dat ook werd bekroond met een Grammy.