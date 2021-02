Nieuwe Kunst, de tweede soloplaat van Willie Wartaal die vrijdag verschijnt, is volgens de rapper ontstaan uit vluchtgedrag.

"Je hebt mensen die nu heel slecht gaan, anderen zijn creatief op een hoogtepunt", vertelt de 38-jarige artiest aan De Telegraaf.

Voor Wartaal geldt het laatste. "Ik ga heel lekker. Als het slecht gaat, ik verdrietig ben en het moeilijk heb, ga ik muziek maken. Kunstenaars en makers maken van iets slechts iets goeds. Ik heb dus geen creatieve impasse in deze coronatijd en vind het juist belangrijk om dingen te blijven maken."

Hij hoopt mensen met zijn muziek even in een andere stemming te brengen. "Mijn muziek is een momentum, dat je jaren later denkt: oh ja, dat was toen."