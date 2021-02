De organisatie van de Back to Live-coronatestevenementen raadt mensen af om kaarten op Marktplaats te kopen. Dat laat een woordvoerder van Fieldlab Evenementen donderdag desgevraagd aan NU.nl weten.

Toegangsbewijzen voor de vier evenementen in de eerste twee weekenden van maart gingen donderdag in de verkoop, maar waren binnen twintig minuten uitverkocht.

Bij de twee evenementen in Ziggo Dome (een concert en een dance-event) op 6 en 7 maart worden 1.300 bezoekers verwacht, die worden verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 personen en een groep van 50 personen.

Op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen (waar ook Lowlands en Defqon.1 plaatsvinden) worden een week later twee festivals (een muziek- en een dancefestival) georganiseerd, waarbij vijftienhonderd bezoekers per evenement ontvangen kunnen worden. Zij worden verdeeld in drie groepen van vijfhonderd personen.

Meer dan 180.000 personen hadden interesse in de kaarten. De vraag is ook na de verkoop van de toegangsbewijzen gebleven, blijkt uit meerdere advertenties op Marktplaats. Gebruikers lijken bereid te zijn honderden euro's te betalen voor de tickets, maar de organisatie raadt dit ten zeerste af.

"Het heeft geen enkele nut om die kaarten te kopen, want alles staat op naam en men moet met het burgerservicenummer een afspraak maken voor de PCR-test", zegt de woordvoerder. "Daarnaast wordt je identiteit bij de entree gecontroleerd."