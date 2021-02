Donderdag is nieuwe muziek van Nick Cave verschenen. Het nieuwe album van de Australische artiest heet Carnage en telt acht nummers.

Cave kondigde het album in januari aan en maakte toen ook de albumtitel bekend. De verschijningsdatum was op dat moment nog niet bekend.

Carnage is de opvolger van het album Ghosteen uit 2019.

Zijn band Nick Cave and the Bad Seeds zouden in april van dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam spelen, maar het optreden werd vanwege de coronacrisis geannuleerd.