De muziek van Daft Punk staat weer flink meer in de belangstelling nadat het duo maandag bekendgemaakte te stoppen. De Franse electroformatie werd 500 procent meer dan normaal beluisterd op streamingdiensten, meldt Rolling Stone.

Rolling Stone beroept zich op cijfers van Alpha Data, waarin te zien is dat Daft Punk maandag 500 procent meer gestreamd werd dan op zondag, voordat het einde van het duo bekend werd. De verkoop van hun nummers steeg met 1.335 procent en de albumverkoop steeg met 2.650 procent.

Vooral het tweede album van het duo, Discovery uit 2001, werd door luisteraars via streamingdiensten weer veel gevonden. Op deze plaat staan hits als One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger. Het populairste Daft Punk-nummer op maandag was echter Get Lucky, de samenwerking met Pharrell Williams uit 2013.

Daft Punk, bestaande uit Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem Christo, maakte maandag via een video op YouTube bekend er na 28 jaar mee te stoppen. De Fransmannen maakten samen vier studioalbums en leverden ook de soundtrack voor de film Tron: Legacy. Ze worden gezien als pioniers van de Franse dance- en electromuziek.