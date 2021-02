ID&T en Mojo beginnen donderdag om 12.00 uur met de verkoop van de toegangsbewijzen voor de vier coronatestevenementen in de eerste twee weekenden van maart. In totaal is er ruimte voor 5.600 mensen.

Bij de twee evenementen in Ziggo Dome (een concert en een dance-event) op 7 en 8 maart worden 1.300 bezoekers verwacht, die worden verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 personen en een groep van 50 personen.

Op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen (waar ook Lowlands en Defqon plaatsvinden) worden een week later twee festivals (een muziek- en een dancefestival) georganiseerd en kunnen in totaal vijftienhonderd bezoekers per evenement ontvangen worden. Zij worden verdeeld in drie groepen van vijfhonderd personen.

In totaal is er dus ruimte voor 5.600 bezoekers. Dat zijn er een stuk minder dan de 180.000 mensen die eerder hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in een van de evenementen.

Net als bij de eerder aangekondigde evenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen. Aan de deur wordt hun temperatuur opgenomen en steekproefsgewijs worden sneltests afgenomen.

Iedere festivalganger krijgt een tag aan een keycord, waarmee de contactmomenten met andere bezoekers en de contactduur worden geregistreerd. Ook na het evenement dient er een PCR-test afgenomen te worden.