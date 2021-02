Taylor Swift heeft juridische stappen genomen tegen attractiepark Evermore in de staat Utah omdat het zonder toestemming of betaling haar muziek heeft gespeeld, schrijft Rolling Stones donderdag. Een paar weken geleden klaagde het pretpark nog de zangeres aan vanwege haar gelijknamige album evermore.

Het pretpark was niet blij met het in december uitgebrachte album van Swift. De directie van Evermore Park vond dat Swift met haar albumtitel inbreuk maakt op het handelsmerk van het attractiepark. Ook zou er veel verwarring ontstaan als er online gezocht wordt op de naam.

In nieuwe rechtbankpapieren stelt Swift dat muziekrechtenorganisatie BMI al in 2019 bij het park aan de bel trok omdat het in de interactieve attracties muziek van artiesten gebruikte zonder licenties.

Het zou naast liedjes van Swift ook om die van onder anderen Katy Perry, ABBA, The Beatles, Billy Joel, Britney Spears, Green Day en Whitney Houston gaan. Het park kreeg diverse herinneringen maar nam nooit actie, stelt de zangeres in haar aanklacht. Ze eist een schadevergoeding en een permanent verbod op haar muziek voor het park.