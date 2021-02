Paul McCartney komt eind dit jaar met een eigen boek waarin hij nooit eerder vertoonde foto's, brieven en songteksten deelt.

In het boek staan zo'n 154 liedjes op alfabetische volgorde. Die komen uit zijn jeugd, uit zijn tijd met The Beatles en Wings, maar ook uit recente jaren. Bij de nummers schrijft de 78-jarige McCartney verhalen over zijn leven en het muziek maken.

Het boek heet The Lyrics en komt in november uit. "Iedereen vroeg er steeds naar, maar het was nooit het goede moment hiervoor", aldus McCartney in een aankondiging op Facebook.

"Ik heb nooit een dagboek bijgehouden. Wat ik wel heb, zijn mijn liedjes. Die dienen ook als een soort dagboek."