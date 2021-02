Merve Daşdemir, zangeres van de band Altin Gün, vindt optredens in coronatijd vreselijk. In gesprek met NRC vertelt ze dat ze er niets aan vindt om streamingconcerten te geven of shows met publiek op 1,5 meter afstand.

Altin Gün gaf vorig jaar twee optredens met het Metropole Orkest in Carré in Amsterdam. De shows werden gehouden met inachtneming van de destijds geldende coronamaatregelen. Ze traden op voor 250 man die op afstand van elkaar moesten zitten.

"Ik vind het heel moeilijk om voor zo'n timide, zittend publiek te spelen", vertelt Daşdemir. "We hadden een show in België waar iedereen ook nog zijn mondkapje moest ophouden. Ik stond daar op het podium en dacht: dit is dystopia. Er is niets leuks aan, iedereen was bang, je mag niet dansen, niet meezingen."

Ook streamingconcerten bestempelt ze als "vreselijk". "Ik las in de comments dat iemand vroeg of we ruzie hadden gehad voordat we op het podium kwamen. Nee, het is gewoon dat we die energie missen. We zijn gewend aan zweterige liveshows."

De band die vorig jaar nog genomineerd werd voor een Grammy award en geboekt stond om op Amerikaans festival Coachella te spelen, brengt vrijdag 26 februari hun derde album Yol uit.