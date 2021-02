André Hazes geeft op 7 maart het Back To Live-concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. ID&T en MOJO maken verder bekend dat onder anderen Maan en Bilal Wahib in de week erna zullen optreden tijdens het popfestival op het terrein van Lowlands.

De testevenementen, bedoeld om te onderzoeken hoe concerten en festivals tijdens de coronacrisis veilig kunnen worden georganiseerd, werden onlangs aangekondigd. Geïnteresseerden konden zich al aanmelden, maar de line-up was nog niet bekendgemaakt.

Hazes verzorgt op 7 maart het popconcert. Een dag eerder vindt in Ziggo Dome het Back To Live Dance Event plaats, waar Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee optreden.

Een week later, op 13 maart, vindt in Biddinghuizen het Back To Live Dance Festival plaats. Daar zijn onder anderen Joris Voorn en Colin Benders te zien. Op zondag 14 maart volgt het popconcert waar naast Maan en Wahib ook Chef'Special, De Staat, Jett Rebel, Donnie en Froukje een optreden verzorgen.

180.000 aanmeldingen, maar er zijn 5.600 kaarten beschikbaar

Net als bij de eerder aangekondigde evenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen. Aan de deur wordt hun temperatuur opgenomen en steekproefsgewijs worden sneltests afgenomen. Iedere festivalganger krijgt een tag aan een keycord, waarmee de contactmomenten met andere bezoekers en de contactduur worden geregistreerd.

Bij de twee evenementen in Ziggo Dome worden 1.300 bezoekers verwacht, die worden verdeeld in vijf 'bubbels' van 250 personen en een groep van 50 personen. Op het evenemententerrein van Walibi Holland worden in totaal vijftienhonderd bezoekers per festival ontvangen, die worden verdeeld in drie groepen van vijfhonderd personen.

In totaal is dus ruimte voor 5.600 bezoekers. Dat zijn er een stuk minder dan de 180.000 mensen die al hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in een van de evenementen. De kaartverkoop begint donderdag om 12.00 uur.