UDC Events, de organisatie achter Dance Valley en Dutch Valley, denkt in augustus weer festivals te kunnen organiseren en start daarom deze week met de kaartverkoop voor beide evenementen.

"We merken aan de berichten die we op sociale media plaatsen en krijgen dat onze achterban staat te trappelen om weer eens een feestje te vieren", aldus een woordvoerder van UDC Events.

"We zijn uiteraard niet blind voor de realiteit en op dit moment is er natuurlijk niet zo heel veel mogelijk op evenementengebied, maar de wereld ziet er naar ons idee in augustus heel anders uit. We geloven oprecht dat we dit jaar al onze fans weer in onze prachtige vallei mogen verwelkomen."

Vanaf woensdag kunnen geïnteresseerden een aanbetaling van 50 procent doen op een kaartje voor Dutch Valley, dat plaatsvindt op 14 augustus en waar artiesten als André Hazes en Broederliefde op het affiche staan.

Vanaf donderdag geldt hetzelfde voor Dance Valley, dat op 15 augustus moet plaatsvinden en waar onder anderen Nicky Romero en Kris Kross Amsterdam optreden. Als de evenementen niet doorgaan, krijgen mensen hun aanbetaling terug. Kaartjes die vorig jaar zijn gekocht, zijn dit jaar nog geldig.