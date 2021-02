Daft Punk is na 28 jaar uit elkaar. Sinds 1993 gold het duo als pionier op het gebied van elektronische muziek en zette het de Franse dancescene internationaal op de kaart.

Daft Punk-leden Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo richten begin jaren negentig samen met Laurent Brancowitz (die zich later bij de band Phoenix aansloot) een band op. Bangalter en De Homem-Christo gaan vervolgens als duo verder en noemen zichzelf Daft Punk (maffe punk), nadat deze term in een recensie van hun muziek werd gebruikt.

Ze scoren hun eerste platencontract als ze tijdens een feest een aantal demo's overhandigen aan iemand van het Schotse label Soma. Niet veel later volgt hun eerste hit Da Funk. In 1996 tekenen ze bij Virgin, waar ze een jaar later hun eerste album Homework uitbrengen, met daarop de wereldwijde hit Around The World. Later richten de mannen hun eigen platenlabel op en blijken ze een grote inspiratiebron voor generatiegenoten als Air, Justice en Sébastien Tellier.

Het duurt door soloplaten en andere projecten vier jaar voor het tweede album van het duo verschijnt. Op Discovery staat het nummer One More Time, dat een internationale hit wordt. Alle veertien nummers op de plaat krijgen een videoclip, samen met tekenaar Leiji Matsumoto gemaakt, gebundeld in de animatiefilm Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Aan die film geeft Daft Punk naar verluidt maar liefst vier miljoen dollar aan eigen geld uit.

Na zich weer enkele jaren vooral op andere projecten te hebben gefocust, verschijnt in 2005 Human After All, de derde plaat van Daft Punk. Slechts een jaar later volgt een verzamelalbum waarna het duo op een zeldzame tour gaat. Als onderdeel hiervan staan de twee in 2007 ook in AFAS Live (toen nog Heineken Music Hall geheten) in Amsterdam.

Na de tour keren Bangalter en De Homem-Christo terug naar hun studio in Parijs waar ze beginnen te werken aan de muziek voor de Disney-film Tron: Legacy. Ze verzorgen het volledige soundtrackalbum dat net als de film in 2010 verschijnt.

In 2013 brengen ze hun laatste studioalbum, Random Access Memories, uit. Het blijkt uiteindelijk het succesvolste album te zijn van de band, die zich hiermee meer richt op muziekstijlen als funk en disco en minder op hun electrogeluid. Het levert hun met Get Lucky, een samenwerking met Pharrell Williams, de grootste hit uit hun carrière op. Het nummer behaalt in grote delen van de wereld de eerste plaats in de hitlijsten.

'We zijn geen performers, we zijn geen modellen'

Het duo stond erom bekend weinig interviews te geven en verscheen tijdens optredens incognito. In het begin droegen de twee maskers en later werden dat helmen. In een zeldzaam interview met Rolling Stone in 2013 legden ze uit geïnteresseerd te zijn in de lijn tussen fictie en werkelijkheid. "Mensen dachten dat de helmen een marketingtruc waren, maar voor ons was het scifi glam."

De mannen zijn ook van mening dat de helmen hun publiek meer in hun greep houdt dan hun gezichten zouden hebben gedaan. "We zijn geen performers, we zijn geen modellen. Het zou niet prettig zijn voor de mensheid om onze gezichten te zien. De robots zijn veel spannender voor mensen", aldus De Homem-Christo.

Na 2013 verschijnt er geen muziek meer van alleen het duo, maar duiken de twee nog wel de studio in met de Canadese wereldster The Weeknd. Ze produceerden zijn hits I Feel It Coming en Starboy.

Op 22 februari 2021 kondigt het duo aan dat Daft Punk niet langer bestaat. In een filmpje, Epilogue getiteld, is een scène uit zijn in 2006 verschenen film Electroma te zien. De twee nemen in een woestijn afscheid van elkaar, waarna een van hen explodeert. Een reden van het afscheid wordt niet gegeven.