Daft Punk houdt er na 28 jaar mee op, kondigt de band maandag zonder reden op te geven aan via een video op YouTube. De publicist van het duo heeft het stoppen van de band bevestigd aan Pitchfork.

In de video is, nadat de leden zichzelf opblazen, de tekst 1993-2021 te zien. Het eerste jaartal is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Daft Punk.

Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo richtten Daft Punk in 1993 op in Parijs. Hun debuutalbum Homework stamt uit 1997.

Daft Punk is vooral bekend van de hits Around the World uit 1997 en Da Funk uit 2001, en latere hits als One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger. Het nummer Get Lucky uit 2013, samen met Nile Rodgers en Pharrell Williams, leverde het duo twee Grammy Awards op.

Daft Punk wordt beschouwd als vernieuwend in de electromuziek. Samen met landgenoot Laurent Garnier en Motorbass zetten het duo de dancemuziek namens Frankrijk op de kaart.