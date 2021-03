Als organisaties doorgaan met het verschuiven van hun evenementen naar augustus en september, voorziet Rosanne Janmaat, de COO van ID&T, problemen op het gebied van facilitaire zaken en het vinden van voldoende personeel. "Het begint te knellen", zegt ze in gesprek met NU.nl.

Veel organisaties hebben al bekendgemaakt dat ze hun festivals van april, mei en juni naar augustus en september verschuiven. Vooral de eerste twee weekenden van de festivalagenda in september zitten al bomvol.

Volgens Janmaat leven festivalorganisaties, waaronder ID&T, in grote onzekerheid. Door de coronacrisis is er geen garantie of de festivalzomer doorgaat of niet. Veel organisaties durven daarom niet te investeren en nemen diensten van dj's of bedrijven daarom in optie. Hierdoor hoeven ze nog niet direct voor die diensten te betalen.

De tijd begint volgens Janmaat wel te dringen, ook doordat de randvoorwaarden voor nieuwe overheidssteun niet bekend zijn.

"Wij huren soms volledige vakantieparken af om ons personeel en bezoekers in onder te brengen. Maar die doen het op dit moment heel goed, omdat mensen een vakantie in het vooruitzicht willen hebben en in Nederland blijven. Op een gegeven moment gaan zij onze opties loslaten en zetten ze hun accommodaties in de verkoop.

'De vergunning komt onder druk te staan'

Janmaat wijst er ook op dat haar branche afhankelijk is van veel leveranciers en freelancers die noodgedwongen ander werk hebben moeten zoeken.

"En de vraag is of iedereen straks weer klaarstaat. Zo hebben we bijvoorbeeld met een schoonmaakbedrijf te maken dat door de coronacrisis zijn hele evenemententak heeft stilgelegd. Zonder facilitaire bedrijven als schoonmaak- en securitybedrijven komt de vergunning onder druk te staan. Wij verwachten meer van dit soort uitdagingen. Dat wordt versterkt als iedereen nu in augustus en september gaat zitten."

Janmaat benadrukt dat ID&T nog steeds langdurige samenwerkingen met zijn leveranciers onderhoudt en dat ook op een constructieve manier hoopt te blijven doen.

'Wij zullen nakomen wat we hebben beloofd'

Veel organisaties die een nieuwe datum voor hun evenementen in 2021 hebben aangekondigd, doen dit veelal met dezelfde line-up als vorig jaar. Het is echter niet zeker of tegen die tijd reisbeperkingen zullen gelden, waardoor internationale dj's mogelijkerwijs niet ingevlogen kunnen worden.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg liet eerder al weten dat hij eventueel rekening houdt met een festivaleditie waarbij alleen artiesten uit de Benelux optreden. Zulke draaiboeken liggen bij ID&T echter niet klaar.

"Ik kan niet voor onze collega-organisaties spreken. Wat wij hebben aangekondigd, zullen we ook nakomen. Dj's werken vaak volgens schema's. In de zomer zijn ze in Europa, rond september en oktober in Amerika en in januari gaan ze naar Azië. Als het seizoen in Europa aanbreekt, kunnen ze in potentie invliegen, een tijdje in quarantaine gaan als het nodig is en dan op die manier veilig optreden."

ID&T wil verlies niet goedmaken door prijsverhogingen

Sinds maart staat onze branche noodgedwongen stil en zijn de verliezen groot. Als er weer evenementen georganiseerd mogen worden, is het bedrijf niet van plan het verlies door een verhoging van de ticketprijs te compenseren.

"De verhogingen voor onze horeca- en ticketprijzen zullen in lijn liggen met de situatie voor corona. Ik denk dat bezoekers wel meer zouden willen meebetalen, maar wij verwelkomen ook heel veel jonge bezoekers van wie er velen een tijdlang geen of minder werk hebben. Wij kiezen er niet voor om nu significant te stijgen om het verlies goed te maken."

Ook het verlagen van dj-gages, om zo een deel van inkomstenderving terug te krijgen, ligt volgens Janmaat niet voor de hand.

"We hebben voor 2021 alle overeenkomsten één op één doorgezet. Daar zitten ook dezelfde gages aan vast. We kijken wel hoe actief een dj het afgelopen jaar is geweest. Er zijn artiesten die nieuwe muziek hebben uitgebracht en aan zichzelf en hun merk hebben gewerkt. Die hebben geïnvesteerd. Die zijn nog steeds net zo populair. Maar er zijn ook artiesten die, veelal noodgedwongen, niks van zichzelf hebben laten horen. Dat zijn dingen waar je naar moet kijken bij de toekomstige programmering en het vaststellen van de gages."