ID&T ziet sneltests en meer vaccinaties als de belangrijkste oplossingen voor het beslechten van de coronacrisis. Het bedrijf is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een verificatieapp en werkt samen met partners die teststraten aan de GGD leveren. Dat zegt Rosanne Janmaat, COO van ID&T, in gesprek met NU.nl.

"We werken samen met met Unlock, een samenwerking tussen een aantal toonaangevende partijen, waaronder TNO, Deloitte en Rabobank. Er is een app in ontwikkeling waarmee we kunnen zien of iemand negatief getest is en een geldig ticket heeft, zonder dat de privacy van die persoon in het geding komt. Mocht de capaciteit van de sneltests groot genoeg zijn en we kunnen die voor onze evenementen inzetten, dan zijn wij er klaar voor."

Janmaat zegt dat veel bedrijven die gespecialiseerd zijn in sneltests hun diensten al aan ID&T hebben aangeboden.

"Dat is echt een business op zich. Het lastige is echter dat het een test moet zijn die is gevalideerd door de betreffende diensten. We moeten daarin de GGD en het RIVM volgen, anders krijg je een wildgroei aan partijen waarvan je niet weet of ze bijvoorbeeld de juiste foutmarges hanteren."

'Vaccineren is een persoonlijke keuze'

Wanneer de overheid groen licht zal geven voor massale sneltests voor mensen zonder coronaklachten, weet Janmaat niet.

"We merken dat de GGD's nu heel druk zijn met de huidige situatie. Een aantal leveranciers waarmee we al jarenlang samenwerken, hebben enkele teststraten voor de GGD opgezet. Die zouden we kunnen overnemen mocht daar ruimte ontstaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat het RIVM meer sneltests valideert voor gebruik en dat daar een werkbare geldigheidsduur aan wordt gekoppeld."

In een vaccinatieplicht daarentegen kan ID&T zich op dit moment niet vinden. "Tenzij de overheid een vaccinatieplicht onderdeel laat worden van een vergunningsaanvraag. Vaccineren is een persoonlijke keuze. Zo'n verplichting vind ik heel wat anders dan een bezoeker vragen of hij een negatieve test wil voorleggen."

ID&T wil op dit moment ook niet toezeggen dat gevaccineerde bezoekers in de nabije toekomst via een aparte ingang sneller toegang krijgen tot een zaal of een terrein. "Voor ons is het belangrijk dat iedereen welkom is, mits dat op een veilige manier gebeurt. Daarom zullen we geen onderscheid maken op basis van iemands persoonlijke afweging."

'We hebben geen glazen bol'

ID&T maakte vorige week de nieuwe datum voor het Mysteryland bekend en zette daarmee voor zowel de organisatie als de smachtende bezoekers een stip op de horizon.

"We hebben geen glazen bol, maar zo'n 95 procent van onze bezoekers heeft besloten hun kaartje te houden. Die mensen hebben veel zin om te feesten. Ze hebben een verwachting van ons en die willen we graag nakomen. Afgelopen week zijn de Fieldlab-testevenementen aangekondigd en hiervoor hebben zich binnen anderhalve dag meer dan 100.000 mensen ingeschreven, jongeren staan te trappelen om te feesten en zijn blijkbaar ook bereid zich hier bijvoorbeeld voor te laten testen."

In maart moet Janmaat echt weten of ze door kunnen gaan. "Maar als de contouren van het garantiefonds duidelijk worden, zetten we de machine gelijk aan. Alles is voorbereid: zodra we een go krijgen, gaan we aan het werk."

Dat garantiefonds werd eind januari door de overheid beloofd en moet organisaties die willen beginnen met het opstarten van hun evenementen met in totaal 300 miljoen euro tegemoetkomen, ongeacht of de evenementen wederom zullen worden geannuleerd vanwege de coronacrisis.

'We missen 95 procent van onze omzet'

Vooralsnog zijn de randvoorwaarden voor dit fonds niet vastgesteld, behalve dat het voor evenementen vanaf 1 juli geldt. "We zijn blij met dat fonds, dat voelt als een erkenning. Alleen zijn de voorwaarden geheel onbekend. We kiezen er daarom voor om ons er niet volledig op te storten. Je weet gewoon niet wat het inhoudt."

Janmaat benadrukt ook blij te zijn met de andere overheidssteun die ID&T tot nu toe heeft ontvangen. "We missen sinds vorig jaar maart 95 procent van onze omzet. Ik kan geen concrete cijfers noemen, maar het gaat om veel geld. De steun van de overheid is fijn, maar helaas verre van dekkend. We gaan er jaren over doen om te herstellen. Gelukkig hebben we een aandeelhouder die veel vertrouwen in onze merken en in onze mensen heeft."