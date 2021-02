De evenementenhal The Box in Amsterdam houdt na vijf jaar op te bestaan. De uitbaters zeggen op hun website dat ze de huur zonder evenementen niet meer konden opbrengen.

"Met pijn in ons hart hebben wij na vijf jaar en meer dan driehonderd mooie evenementen moeten besluiten de deuren van The Box te sluiten. In haar vijfjarige bestaan heeft The Box misschien wel het breedst mogelijke scala aan muziekevenementen geboden aan bezoekers uit heel Nederland", aldus de organisatie op de website.

The Box vormde in de afgelopen jaren het decor voor onder meer dancehall-, techno- en hiphopfeesten. Daarnaast traden er artiesten als Lil' Kleine, Daddy Yankee en Nelly op.

Het vertrekt uit de locatie in de Amsterdamse wijk Sloterdijk is echter niet het definitieve einde van The Box. "Wij hopen in de toekomst in het 'oude vertrouwde normaal' op een nieuwe locatie een doorstart te kunnen maken en al onze bezoekers en organisatoren weer te mogen verwelkomen."