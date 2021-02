In maart moet een eerste proefevenement plaatsvinden waarbij de nieuwe corona-app van de overheid getest wordt. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt in de Volkskrant dat hij daarna grootschalige toegangstests voor onder meer evenementen en theaters wil inrichten.

"Na pilots in maart beginnen we in april voor het echie, eerst met beperkte capaciteit. Ondertussen regelen we voldoende testmogelijkheden en gaat er in maart een wet voor naar de Kamer." Tot die tijd zal men zich nog aan de geldende verordeningen moeten houden om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, zegt De Jonge.

"Voorlopig zijn de maatregelen nog nodig, daar kunnen we echt niet onderuit. Wel gaan we proberen met grootschalige toegangstesten in kleine stapjes meer perspectief te bieden. Daarmee maak je dingen mogelijk die anders, gezien de stand van de epidemie, misschien nog onverantwoord zouden zijn. Denk aan het theater of sportstadions."

De Jonge noemt daarbij sneltests en PCR-tests als opties om toe te passen. Daarnaast heeft de overheid de app CoronaCheck ontwikkeld. Daarmee kunnen bezoekers straks bij de entree een negatieve testuitslag laten zien. "We zijn een van de eerste landen in het Westen die dit op deze manier gaan proberen."

Over enkele maanden moeten er dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn om mensen een testbewijs te kunnen geven via de app CoronaCheck, zei De Jonge eerder in De Telegraaf. Zo moet het coronavirus niet alleen beter opgespoord en getraceerd worden, maar moet het ook weer veiliger worden om bijvoorbeeld naar evenementen te gaan.