De politie van Los Angeles is begonnen met een onderzoek naar Marilyn Manson, de zanger die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van misbruik. Dat heeft de politie volgens Deadline vrijdag laten weten.

"De politie van Los Angeles onderzoekt de beschuldigingen van huiselijk geweld waarbij Brian Warner, beter bekend als Marilyn Manson, betrokken zou zijn", wordt gemeld in een verklaring. Details over het onderzoek zijn niet vrijgegeven.

Sinds actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media heeft laten weten jarenlang misbruikt en mishandeld te zijn, volgden meer vrouwen met gelijksoortige verhalen. Manson ontkent de beschuldigingen.

Hij is sindsdien niet meer in het openbaar gezien, al leefde hij daarvoor sowieso al meer in de nachtelijke uren en sliep hij vaak overdag. Volgens de bron houdt de zanger dat voorlopig zo en wil hij niet in het openbaar gezien worden. Ook zou de artiest beveiliging hebben ingeschakeld.

Nadat de verhalen over Manson naar buiten zijn gekomen, heeft zowel zijn platenmaatschappij als management hem aan de kant gezet. Zijn vrouw Lindsay Usich, een paar vrienden, zijn assistent en zijn juridische team staan achter hem.