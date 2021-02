Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande - Test Drive

Na Dua Lipa vorige week, brengt nu ook Ariana Grande een deluxeversie van haar recentste album uit. De zangeres bracht in oktober haar zesde plaat Positions op de markt. Het veertien liedjes tellende album krijgt er nu nog vier nieuwe nummers bij, naast een remix van 34+35 met Megan Thee Stallion en Doja Cat. Een van de nieuwe nummers is Test Drive, de nieuwe single van de zangeres.

Beluister het nummer hier

Frenna - Nairobi (My Baby)

Frenna is eerder deze week vader geworden van dochtertje Nairobi en heeft zijn vadergevoelens direct omgezet in nieuwe muziek. De rapper brengt namelijk zijn nieuwe single Nairobi (My Baby) uit, die hij opdraagt aan zijn dochtertje. "Ik ben echt blessed en hou van ze allebei met heel mijn leven", aldus de rapper over zijn dochter en Sandra, de moeder van zijn kind. Nairobi (My Baby) is de derde single die afkomstig is van het aankomende nieuwe album van de rapper, die in 2019 de meest gestreamde artiest op Spotify in Nederland was.

Beluister het nummer hier

Smith & Burrows - Spaghetti

Editors-frontman Tom Smith en ex-Razorlight-drummer Andy Burrows vormen samen het gelegenheidsduo Smith & Burrows. In 2011 maakten ze het succesvolle kerstalbum Funny Looking Angels en vanwege alle geannuleerde optredens in het afgelopen jaar besloten ze aan een terugkeer te werken. Vrijdag verschijnt hun nieuwe album Only Smith & Burrows Is Good Enough. Het vrolijk klinkende Spaghetti is alweer de vierde single van hun tweede studioalbum.

Beluister het nummer hier

Lakshmi - Empty

Lakshmi heeft haar eerste single van 2021 uitgebracht. De zangeres schrijft op Instagram dat haar nieuwe nummer Empty "over de rauwheid van liefde, vervreemden van jezelf, en de donkere kant omhelzen" gaat. Het is de opvolger van het in 2020 verschenen Lullaby. De zangeres, die onlangs in Wie is de Mol? te zien was als kandidaat, werkt momenteel ook aan een nieuw album.

Beluister het nummer hier

270 Beluister Empty van Lakshmi

Purple Disco Machine - Fireworks

Purple Disco Machine is gespecialiseerd in discopop en werkt momenteel hard aan zijn langverwachte tweede studioalbum. Het vrolijke Fireworks, met medewerking van Moss Kena en The Knocks, is hiervan een voorproefje. De Duitse producer maakte onlangs nog remixes voor Kylie Minogue, Dua Lipa en Lady Gaga en de kans is groot dat op zijn tweede album ook een aantal bekende namen verschijnen.

Beluister het nummer hier