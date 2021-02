Paaspop heeft de eerste 92 acts gestrikt voor de aankomende editie in september. Onder meer DI-RECT, André Hazes, Krezip, Danny Vera, Maan en Kensington zijn geboekt voor het festival, maakte de organisatie donderdag bekend.

Veel van de aangekondigde namen stonden ook op het affiche van de geannuleerde editie in 2020, zo ook Duncan Laurence, Chef'Special, Davina Michelle en Suzan & Freek. Typhoon is een van de 'nieuwkomers'.

Begin deze maand werd bekend dat Paaspop, traditiegetrouw in april de opener van het festivalseizoen, vanwege de coronacrisis is verplaatst naar 3 tot en met 5 september. Het festival wordt gehouden in het Brabantse Schijndel.

De eerste tickets voor de najaarseditie gaan 27 februari in de verkoop.