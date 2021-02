Vicky Cornell, de weduwe van de in 2017 overleden Soundgarden-zanger Chris Cornell, klaagt de band voor de tweede maal aan. Volgens TMZ beweert ze slechts een fractie te ontvangen van de muziekroyalty's die zij eigenlijk zou moeten krijgen.

Cornell stelt dat de overige drie bandleden haar 300.000 dollar (bijna 250.000 euro) hebben aangeboden, het bedrag dat Chris Cornell eigenlijk zou krijgen als hij nog in leven was. Volgens Vicky Cornell is dit veel te weinig.

De weduwe van de zanger stelt dat er 16 miljoen dollar is geboden voor de rechten van de muziek van Soundgarden. In dat geval zou ze 4 miljoen dollar moeten ontvangen. Daarom eist ze dat de rechter de waarde van de muziek nogmaals bekijkt, zodat het geld eerlijk verdeeld kan worden.

De band heeft op Cornells aanklacht gereageerd en zegt al enige tijd bezig te zijn om tot een schikking te komen. Het bedrag waar nu over gesproken wordt, zou in elk geval hoger zijn dan de 300.000 euro die Vicky Cornell zegt aangeboden te krijgen.

Partijen klaagden elkaar al eerder aan

Beide partijen liggen al enige tijd overhoop. In 2019 klaagde Vicky Cornell de band en hun zakenmanager aan omdat ze honderdduizenden dollars aan royalty's zouden proberen achter te houden.

Een half jaar later klaagden juist de bandleden Cornell aan, omdat ze een deel van de miljoenen dollars aan donaties van een benefietconcert voor persoonlijke doeleinden zou hebben gebruikt. Deze aanklachten liet de band later vallen.

Wel is er nog onenigheid over de rechten van zeven onuitgebrachte nummers die Chris Cornell vlak voor zijn overlijden in 2017 maakte. Vicky Cornell stelt dat zij deze rechten in handen heeft, de bandleden beweren dat zij deze bezitten. Deze zaak is nog gaande.

De zanger, die in 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, werd in de jaren negentig wereldberoemd met de band Soundgarden en richtte de 'supergroep' Temple of the Dog op, waarin muzikanten uit onder meer Soundgarden en Pearl Jam speelden. Later speelde hij ook in de band Audioslave.