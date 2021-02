Céline Dion heeft haar Europese tournee, waaronder drie concerten in de Ziggo Dome, uitgesteld tot 2022. De zangeres treedt nu op 9, 10 en 12 september van dat jaar op in de Amsterdamse concertzaal.

De Canadese zangeres bracht in november 2019 haar album Courage uit. Met deze plaat zou ze vervolgens in 2020 op wereldtournee gaan.

De concerten in de Ziggo Dome stonden eerst gepland in juni 2020. Door de uitbraak van COVID-19 werden de shows verplaatst naar april 2021, wat door de huidige maatregelen nog steeds te vroeg blijkt. Dion heeft nu besloten de concerten in Europa van mei tot en met september 2022 te geven.

"Ik kan niet wachten om weer op tournee te gaan en voor jullie te zingen", schrijft de zangeres op Instagram. "We moeten deze tijd inhalen, dus wees voorzichtig en blijf gezond tot we elkaar weer kunnen zien."