De bekende salsamuzikant Johnny Pacheco is deze week op 85-jarige leeftijd overleden, meldt onder meer CNN dinsdag. Hij was artiest, producent, platenbaas en richtte het bekende label Fania Records op.

Het is niet bekend waaraan de zanger is overleden.

Medewerkers van zijn platenlabel staan op Facebook stil bij Pacheco's overlijden. "Zijn muziek zal eeuwig voortleven en we zijn dankbaar onderdeel te zijn geweest van zijn prachtige avontuur."

Pacheco werd vaak de 'Godfather van de salsa' genoemd en hij had een grote invloed op de Latijns-Amerikaanse muziek. De in de Dominicaanse Republiek geboren muzikant had veel oog voor talent. Hij maakte veel salsa-artiesten groot, zoals Celia Cruz.

De artiest was met name succesvol in de jaren zestig en zeventig. Met zijn label Fania Records begeleidde hij diverse artiesten, onder wie de Fania All-Stars. Deze 'supergroep' bestond uit meerdere artiesten die uptempo muziek maakten en waarin percussie-instrumenten een grote rol speelden. De fans gaven de naam 'salsa' aan deze muziek.

Pacheco werd negen keer genomineerd voor een Grammy. In 2005 won hij de Latin Grammy Lifetime Achievement Award.