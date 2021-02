Festivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals van Fieldlab Evenementen in maart. De teller stond maandagavond op 63.000, vertelde programmamanager Pieter Lubberts maandag in Jinek.

De data voor de eerder al aangekondigde festivals werden maandagmiddag bekend.

Op 13 maart vindt er een dancefestival plaats en op 14 maart wordt een popfestival georganiseerd, allebei op het terrein in Biddinghuizen waar onder meer Lowlands wordt gehouden.

"Het is echt ontploft. We wisten niet wat we meemaakten", zei Lubberts over het aantal aanmeldingen. "Dat geeft wel aan dat mensen er echt behoefte aan hebben."

Bij de proeffestivals kunnen op beide dagen vijftienhonderd mensen zijn, verdeeld in groepen van vijfhonderd personen. Veel festivalgangers die zich ervoor hebben aangemeld, zullen dus worden teleurgesteld. "We moeten kiezen", aldus Lubberts.

Guido Weijers centraal tijdens volgende test

De eerste proef van Fieldlab, een initiatief vanuit de cultuursector, vond maandag plaats tijdens een congres in het Beatrix Theater in Utrecht.

Ook wordt nog getest met een cabaretvoorstelling van Guido Weijers en voetbalwedstrijden. Maandag werd ook bekend dat op 6 en 7 maart concerten plaatsvinden in de Ziggo Dome.

Bij alle proefevenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen en, steekproefsgewijs, sneltests plaats. Iedere festivalganger krijgt ook een zogenoemde tag aan een keycord waarmee contactmomenten en de duur van contact met andere bezoekers worden geregistreerd.